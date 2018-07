Hoofddoek dragen mag voortaan in Gentse scholen

Gent - Moslimmeisjes die les volgen in een Gentse stadsschool mogen vanaf volgend schooljaar een hoofddoek dragen. Alleen wanneer meisjes onder druk worden gezet, kan de directie daar anders over beslissen. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).

De discussie over de hoofddoek is terug van weggeweest. Onlangs nog oordeelde de Tongerse rechtbank dat een groep moslima’s uit twee Maasmechelse scholen toch een hoofddoek mogen dragen, ondanks het algemene verbod in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Er loopt nog een beroepsprocedure, maar de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere grijpt de uitspraak aan om de regels in haar eigen stad te veranderen.

“De rechter oordeelde dat een algemeen verbod niet kan”, zegt ze. “Enkel als de veiligheid of het schoolklimaat in een school in het gedrang komt is een verbod geoorloofd. Wij hebben dat principe nu als algemene regel in de schoolreglementen van onze middelbare scholen gegoten.”

Duidelijkheid scheppen

Tot nu had elke stedelijke school in Gent zijn eigen reglement. Er was dus geen verbod, maar in de praktijk was de hoofddoek in slechts drie van de zeven middelbare scholen toegelaten. “Met als gevolg dat sommige leerlingen een school kiezen op basis van het beleid rond de hoofddoek”, zegt Luc Heyerick, voorzitter van het lokale overlegplatform (LOP). “Niet meteen de beste motivatie bij een studie- en schoolkeuze.”

De nieuwe regel betekent volgens Decruynaere niet dat alle scholen nu de hoofddoek zomaar moeten toelaten. “Als de directie bijvoorbeeld vindt dat het huidige schoolklimaat dat niet toelaat, kan ze daarvan afwijken”, zegt ze. “Maar het is wel degelijk een belangrijke stap die duidelijkheid schept voor onze scholen.”

Die duidelijkheid vragen wel meer Gentse scholen, ook uit andere onderwijsnetten. Daarom is binnen het LOP beslist om in het najaar een werkgroep op te richten die een consensus moet zoeken over de netten heen. Zelfs binnen het GO! – waar dus een algemeen verbod geldt voor heel Vlaanderen – rijzen nu stemmen om dat verbod te versoepelen of af te schaffen.

Gent lijkt daarmee precies het tegenovergestelde te doen van Antwerpen, waar sinds 2009 in geen enkele school hoofddoeken te vinden zijn. Maar ook daar is het onderwijs van plan om een werkgroep samen te stellen met vertegenwoordigers uit alle netten om een antwoord te bieden op de groeiende diversiteit in de scholen. “Daar maakt ook de hoofddoek deel van uit”, zegt Kris Vanderoost, voorzitter van de stedelijke onderwijsraad.