Gekke Italianen: Mertens naar andere Italiaanse topclub, transfer Dembele dichtbij, Ronaldo naar Serie A?

Het WK mag dan in volle gang zijn, in het clubvoetbal is het alle hens aan dek op de transfermarkt. Het gonst bijgevolg van de geruchten, de ene al wat gekker dan de anderen. In Italië zijn ze soms helemaal het noorden kwijt.

Eerst Ronaldo. Tuttosport, de sportkrant uit Turijn, pakte zondag groot uit met een verhaal over de Portugese superster. Die zou namelijk op weg zou zijn naar… Juventus. Deze week lekte het nieuws uit dat de afkoopclausule in het contract van Ronaldo verlaagd zou zijn van 1 miljard euro naar amper 120 miljoen euro. Dat maakt een transfer van CR7 heel wat doenbaarder en Juventus heeft inmiddels een goede band met zaakwaarnemer Jorge Mendes, die Joao Cancelo naar Turijn haalde. De Oude Dame staat financieel sterk in zijn schoenen en dus is een deal zomaar mogelijk.

Foto: rr

Over naar Mertens. Vertrekt hij dan toch bij Napoli? Volgens La Repubblica wil AS Roma de Rode Duivel namelijk overnemen. In de Italiaanse hoofdstad zou trainer Eusebio Di Francesco Mertens opnieuw op de flank willen posteren, terwijl die bij Napoli furore maakte als valse spits bij afwezigheid van de geblesseerde Arek Milik. In Rome zou hij bij de ex-club van Radja Nainggolan moeten fungeren als aangever van Edin Dzeko. De vraag is of Napoli bereid is mee te werken aan de transfer. Zo verviel onlangs Mertens’ afkoopclausule van amper 28 miljoen euro.

Over Nainggolan gesproken… Internazionale stond onder toezicht van de Financial Fair Play maar door voor 51,5 miljoen euro aan spelers te verkopen hebben de Nerazzurri daar nu geen last meer van. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Dat betekent dat Inter zonder problemen een bod uit zou kunnen brengen op Mousa Dembélé. De Rode Duivel staat bovenaan het verlanglijstje van de club en moet zo’n 23 miljoen euro kosten. Eerder weigerde Tottenham een bod van… 10 miljoen euro.