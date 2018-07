Lineker lacht met WK-parcours Belgen: “Januzaj topfavoriet om Brits sportman van het Jaar te worden”

Na hun zege tegen Engeland in de laatste wedstrijd van groep G pakten de Rode Duivels groepswinst, maar belandden ze ook in wat - in theorie - de moeilijkste tabelhelft richting WK-finale is. De Engelsen kregen door het verlies dan weer een ‘makkelijker’ parcours en dat is ook Gary Lineker niet ontgaan. “Adnan Januzaj (doelpuntenmaker tegen Engeland, nvdr.) is topfavoriet om de BBC Sports Personality of the Year te worden”, schrijft de topanalist van de BBC op Twitter.

De BBC Sports Personality of the Year Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de Britse sportman die dat jaar de grootste prestaties afleverde. Zo prijken in recente jaren onder meer namen als Mo Farah (atletiek), Andy Murray (tennis), Lewis Hamilton (Formule 1) en Bradley Wiggins (wielrennen) op de erelijst. Met zijn ironische Tweet doelt Lineker op het feit dat Januzajs doelpunt tegen Engeland hen op de tweede plek in groep G deed eindigen. Een plaats die hen in principe een parcours met makkelijkere tegenstanders richting WK-finale biedt. Heeft Lineker er dan zo veel vertrouwen in dat Engeland die finale zal halen?

Adnan Januzaj is the new favourite to win BBC Sports Personality Of The Year. — Gary Lineker (@GaryLineker) 1 juli 2018

Met Colombia heeft het Engelse team alvast geen gemakkelijke tegenstander in hun achtste finale die dinsdag wordt gespeeld. Als The Three Lions die wedstrijd overleven, ontmoeten ze Zweden of Zwitserland in de kwartfinale. Als Engeland ook dan zou doorstoten, wacht Rusland of Kroatië in de halve finale. Niet te onderschatten teams, maar geen ronkende namen uit de voetbalgeschiedenis. België zou daarentegen - als het wint van Japan in de achtste finale - voetbalgrootmachten als Brazilië en Frankrijk kunnen ontmoeten op hun pad richting finale. Ook Uruguay en Mexico, allebei al overtuigend tijdens eerdere wedstrijden op dit WK, zijn potentiële tegenstanders.