Met deze vermoedelijke basiself starten de Rode Duivels aan de wedstrijd tegen Japan

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk verschijnt Vincent Kompany vandaag aan de aftrap van de WK-wedstrijd tegen Japan. De verdediger viel precies een maand geleden in de oefeninterland ­tegen ­Portugal uit met een liesletsel en maakte tegen Engeland in de slotfase zijn wederoptreden. Hij is dus medisch én sportief fit.

Dan is er voor bondscoach Roberto Martinez geen reden meer om de 32-jarige verdediger niet aan zijn 79ste ­interland te laten beginnen. Het blauwe oog van zijn beoogde stand-in Thomas Vermaelen is nog altijd niet ­geheeld. Adnan Januzaj kreeg zaterdag op training een trap op zijn knie. Niet heel ernstig, maar zijn plaats op de bank is wel ­onzeker.

De verwachte elf van de Rode Duivels:

De verwachte elf van Japan: