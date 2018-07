Trouwe Duivel-doet-al De Bruyne, de koppige driftkikker en mondige ancien van België: “Kevin is een meesterbrein”

Sinds donderdag is Kevin De Bruyne 27, de leeftijd waarop rocksterren het loodje leggen maar voetballers in hun piekjaren komen. Maar tot nu traden op dit WK alleen Eden Hazard en Romelu Lukaku voor het voetlicht en niet de man die de Premier League in lichterlaaie zette met zijn rushes en passes. Wat is er aan de hand? “Hij wordt tot nu toe onderschat op deze wereldbeker”, vindt bondscoach Roberto Martinez. “Zijn invloed als een veeleisende winnaar is essentieel.” Kompany is nog duidelijker: “Kevin is een meesterbrein.”