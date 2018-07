De Vlaming die de grootste ster van Japan ontdekte: “Op school moest zelfs hij gewoon toiletten schrobben”

Japan, les 1. Keisuke Honda (32) is de meest ­ervaren speler. Hij speelt nu in Mexico, maar voetbalde voorheen bij AC Milan. ‘Keeske’ – zo spreek je zijn naam uit – werd als 15-jarige ontdekt door een Oostendenaar: Rudy Benthein (64). Die werkte daar als voetbalcoach en ­huwde met een Japanse: Kazuko. En zoals hun traditie het eist, werden we heel beleefd ont­vangen, gingen ze met veel plezier op de foto en werden we overspoeld met informatie.

We vragen hem of niemand de flikken zal bellen. In een parkje in Oostende zwaait Rudy Benthein met zijn samoeraizwaard. Vervaarlijk. Normaal kun je met zo’n zwaard je baard scheren, maar dat van Rudy ...