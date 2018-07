Ed Sheeran voorspelt Belgische WK-overwinning

De Britse zanger Ed Sheeran heeft zondag de 65.000 aanwezigen op de festivalweide in Werchter kunnen bekoren. Hij kreeg niet alleen met zijn sfeervol soloconcert het publiek op zijn hand, maar ook met zijn steun voor de Rode Duivels.

De Belgen zullen volgens hem het WK voetbal winnen. Tijdens de laatste nummers verscheen de popster op het podium in het truitje van de Belgische nummer 14 Dries Mertens en zwaaide hij met de Belgische vlag.

Of Sheeran echt zo’n grote fan van de Rode Duivels is, is nog de vraag: op zijn Instagram wordt duidelijk dat hij tijdens zijn tournee op zowat elke stop een voetbaltruitje en vlag van het gastland bovenhaalt. Dat deed hij ook in Japan, straks ons te kloppen team.

Oprechte fan van het Belgische team of niet, de roodharige zanger toonde zich tijdens het concert op de weide van Werchter wel erg geïnteresseerd in het WK voetbal. Zo informeerde hij de aanwezigen rond 22 uur dat de stand in de match Kroatië-Denemarken na 90 minuten 1-1 was.