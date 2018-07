Bijna helft jobs in Brussels Gewest uitgevoerd door pendelaars

Bijna de helft van de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt de auto voor het woon-werkverkeer. Foto: Photo News

Brussel - Bijna de helft van de jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgevoerd door een pendelaar, die zijn woonplaats buiten de gewestgrens heeft. Het percentage jobs dat er uitgevoerd wordt door Brusselaars is weliswaar gestegen van 44 procent in 1999 tot 51,3 procent eind 2016. Dat blijkt maandag uit een synthese van Brussels Studies over de woon-werkverplaatsingen.

Van de ongeveer 708.900 werknemers die eind 2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de slag waren, waren er 345.250 pendelaars. Van die pendelaars woont 31 procent in het Vlaams Gewest en 17,6 procent in het Waals Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is goed voor 15,6 procent van het totale aantal jobs in het land, voor slechts 10,5 procent van de Belgische bevolking. Het aantal jobs is er ook met 8,2 procent toegenomen tussen eind 2000 en eind 2016.

Verplaatsing van 35 kilometer

De pendelaars leggen logischerwijs over het algemeen een heel wat grotere woon-werkafstand af dan de Brusselaars: de mediane afstand van de woon-werkverplaatsing van de werknemers die binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en werken, bedraagt 3,6 kilometer, voor de pendelaars is dat 35 kilometer.

Bijna de helft van de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt de auto voor het woon-werkverkeer. Het gebruik van de fiets blijkt toe te nemen met het onderwijsniveau. Omgekeerd blijkt ook dat hoe hoger het diploma van de werknemer is, hoe minder die geneigd is om het stedelijk openbaar vervoer te gebruiken. Carpoolen wordt ook vaker door lager opgeleide werknemers gedaan.