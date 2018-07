Standard blijft gaan voor jong en Belgisch: Rouches plukken Gano weg voor neus van AA Gent

Standard kleurt verder Belgisch. De Rouches verrassen door bij KV Oostende aanvaller Zinho Gano (24) weg te plukken. Voor de neus van AA Gent en enkele buitenlandse clubs. Bij KVO moest de targetspits weg omdat hij in het post-Coucke-tijdperk te zwaar op het budget woog. Via bonussen recupereert de kustclub naar verluidt wel bijna de 2,5 miljoen euro dat ze zelf betaalde voor Gano. De goalgetter tekent in Luik voor 4 seizoenen.