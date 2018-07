Amerikaan valt kinderfeestje van driejarige binnen en steekt zonder reden zes kinderen en drie volwassenen neer

Een Amerikaanse man is een kinderfeestje van een driejarig meisje binnengevallen in de Amerikaanse stad Boise, in Idaho. Hij trok meteen een mes en rende achter de kinderen aan. Zes kleuters en jonge kinderen raakten zwaargewond, drie volwassenen deelden in de klappen. Vier van hen vechten voor hun leven in het ziekenhuis.

Timmy Kinner. Foto: AP

De dertigjarige Timmy Kinner uit Los Angeles woonde tijdelijk in hetzelfde appartementsgebouw als het gezin dat het kinderfeestje organiseerde. Afgelopen vrijdag kreeg hij echter van de non-profitorganisatie te horen dat hij zou moeten vertrekken uit de woning, die voorzien is voor mensen met een laag inkomen. In eerste instantie vertrok hij zonder problemen, maar hij kwam zondagavond terug, met een mes.

Hij besloot toe te slaan op een kinderfeestje in hetzelfde appartementsgebouw. Volgens getuigen liep de man plots de kamers binnen en achtervolgde hij alle kinderen om hen meerdere keren neer te steken. Ook het jarige meisje (3) spaarde hij niet. De volwassenen die tussenbeiden probeerden te komen, stak hij zonder aarzelen neer. Niemand slaagde erin om de man te overmeesteren.

Na een klopjacht van de politie, kon de man enkele straten verder gearresteerd worden. Het motief van de dader is voorlopig nog onduidelijk, maar de man zou het appartement zijn uitgezet, omdat hij zich misdragen had.