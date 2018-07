OEFENMATCHEN. Club houdt opnieuw schietoefening, vlotte winst maar ook blessurezorgen bij Genk

17 doelpunten in twee oefenwedstrijden: Club schiet tijdens de voorbereiding met scherp. Standard ging dan weer, mét Cavanda, onderuit tegen een Franse tweedeklasser en Limbombe scoorde zijn eerste als Buffalo. Genk won vlot maar kampt dan weer met blessurezorgen. Een overzicht van de oefenwedstrijden van de eersteklassers afgelopen weekend.

Merelbeke - AA Gent 1-4: Limbombe scoort zijn eerste als Buffalo

Limbombe opende de score nadat hij in zijn eentje de hele defensie het nakijken gaf. Het was zijn eerste voor AA Gent. Koita draaide de 0-2 in de kruising, Beridze knikte de 0-3 in doel en Verstraete rondde een knappe dribbel van Esiti af voor de vierde Gentse goal.(vdm)

AA Gent: 1ste helft: Thoelen, Lloci, Brussens, Plastun, Limbombe, Neto, Yaremchuk, Dejaegere, Andrijasevic, Davidzada, Sylla. 2de helft: Swolfs, Rosted, B. Verstraete, Chakvetadze, David, Koita, De Smet, Kubo, Esiti, Van de Wiel, Beridze

Doelpunten: 18’ Limbombe 0-1, 53’ Koita 0-2, 58’ Beridze 0-3, 65’ Verstraete 0-4, 83’ Oduro 1-4

Cercle Brugge - Charleroi 0-2: Bedia bezorgt Cercle tweede nederlaag

Pas na tien minuten was er een eerste kans die naam waard te zien, maar het schot van Bruno werd afgeblokt na een goeie pass van Tormin. Na rust en met twee nieuwe ploegen kon Bedia de score openen vanop de stip, na een overtreding op Fall. Vlak voor tijd verdubbelde de Ivoriaan de score nadat hij doelman Vandenbussche had omspeeld. Cercle dus voor de tweede keer de boot in nadat het eerder met 1-2 verloor van KV Mechelen.(bvv)

Cercle: 1ste helft: Nardi, Palun, Lambot, Taravel, Etienne, Omolo, Koné, Hoggas, Mercier, Tormin, Bruno. 2de helft: Vandenbussche, Nguinda, Cros, Rodas, Decostere, Balde, Vanhoutte, Appin, Vincent, Mady, Lopez

Charleroi: 1ste helft: Penneteau, Busi, Martos, Willems, N’Ganga, Semedo (44’ Fall, Diandy, Hendrickx, Noorafkan, Grange, Perbet. 2de helft: Mandanda, Marinos, Rodes, Dessoleil, Boulenger, Fall (81’ Gall), Ilaimaharitra, Saglik, Baby, Benavente, Bedia

Doelpunten: 60’ Bedia (pen.) 0-1, 89’ Bedia 0-2

Torhout KM - Club Brugge 0-6: Club houdt opnieuw schietoefening

17 doelpunten in twee oefenwedstrijden: Club schiet tijdens de voorbereiding met scherp. Zaterdagavond won de landskampioen zijn tweede oefenwedstrijd tegen Torhout KM (eerste amateur) met 0-6. Na een kwartier opende Vossen – net als tegen Heist – de score vanop de stip. Even later kon Cools een hoekschop van Vanaken binnenkoppen. Nieuwkomer Groeneveld kon zich voor het eerst laten opmerken, want hij tekende met een knappe actie en assist op Rits grotendeels voor de 0-3. Aan de rust stond het zelfs al 0-4, toen Schrijvers een counter afwerkte. Leko voerde tijdens de rust acht wissels door, waardoor het tempo wat zakte. Vormer speelde zijn eerste 45 minuten van de voorbereiding. Uiteindelijk waren het Openda en Vanlerberghe – heerlijke goals – die de 0-6 vastlegden.(jve)

Club Brugge: 1ste helft: Horvath, Cools, Denswil, Schoonbaert, Baiye, Schrijvers, Vanaken, Rits, Vanlerberghe, Groeneveld, Vossen. 2de helft: Horvath (58’ Gabriel), Decarli, Scholz, Tomecak, Schoonbaert, Vanlerberghe, Vormer, Diatta, Refaelov, Openda, Wesley

Doelpunten: 15’ Vossen (pen.), 21’ Cools, 33’ Rits, 44’ Schrijvers, 55’ Openda, 76’ Vanlerberghe

SK Sint-Niklaas - Waasland-Beveren 1-3: N’Diaye treft twee keer raak

Waasland-Beveren won zijn derde oefenmatch tegen SK Sint-Niklaas (tweede amateurs). De thuisploeg klom na tien minuten op voorsprong: Jubitana krulde de gelijkmaker heerlijk binnen. N’Diaye zorgde met twee treffers voor de 1-3-ruststand. In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Waasland-Beveren vertrekt vandaag op stage naar het Nederlandse Doorwerth. Daar oefent het onder andere tegen Moeskroen.(who)

Waasland-Beveren: 1ste helft: Roef, Schryvers, Caufriez, Vukotic, Foulon, Verstraete, Jubitana, Ponnet, Vanzo, Sadiku, N’Diaye. 2de helft: Debaty, Threlkeld, Salquist, Gamboa, Liessens, Keita, Bizimana, Boljevic, Heymans, Lulic, Ndao

Doelpunten: 7’ Van Hauten (1-0), 20’ Jubitana (1-1), 32’ N’Diaye (1-2), 45’ N’Diaye (1-3)

Thes - RC Genk 0-5: Vlotte winst, maar ook blessurezorgen

Tegen THES uit de eerste amateurreeks maakte Ally Samatta zijn eerste doelpunten in deze voorbereiding. Eden Zhegrova, Sebastien Dewaest en Alejandro Pozuelo pikten ook hun goaltje mee.

Toch ook enkele minpuntjes. De oefenwedstrijd was nog maar enkele minuten op gang getrapt of Bojan Nastic moest de strijd staken. De verdediger incasseerde aan de zijlijn een tik tegen de binnenkant van de knie. Vandaag moet duidelijk worden of de mediale band werd geraakt. In de tweede helft deelde Manuel Benson hetzelfde lot. Met slechts 19 speelminuten op de teller mankte de dribbelvaardige flankspeler naar de kant.(svc)

Genk: 1ste helft: Jackers, Nastic (5’ Khammas), Aidoo, Brabec, Screciu, Berge, Malinovskyi, Trossard, Zhegrova, Karelis, Ingvartsen 2de helft: Jackers, Khammas (70’ Adewoye), Dewaest, Seigers, Maehle, Wouters, Piotrowski, Pozuelo, Benson (64’ Reyners), Ndongala, Samatta

Doelpunten: 22’ Zhegrova 0-1, 58’ Dewaest 0-2, 64’ Samatta 0-3, 87’ Pozuelo 0-4, 89’ Samatta 0-5

Standard - Nancy 1-2: Standard, mét Cavanda, onderuit tegen Franse tweedeklasser

Luis Pedro Cavanda begon zaterdag verrassend aan de oefenpot tegen de Franse tweedeklasser Nancy. Standard huurde de tweevoudige Rode Duivel het voorbije seizoen al van Galatasaray, maar het afgesproken bedrag van de aankoopoptie vond de Luikse club aan de hoge kant. Vorige week bereikten de Rouches echter een mondeling akkoord over een lagere som. De deal is nog niet volledig rond, maar Cavanda mocht dus wel al bij Standard aansluiten. In de komende dagen zet de rechtsback wellicht zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen. Emond zette zijn ploeg tien minuten voor rust op voorsprong. Gisteren vertrok Standard met 28 spelers naar Arnhem voor een stage van een week.(bfa)

Standard: 1ste helft: Gillet, Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai, Agbo, Marin, Miya, Edmilson, Mpoku, Emond. 2de helft: Gillet, Luchkevych, Vanheusden, Kosanovic, Miangue, Balikwisha, Cimirot, Bastien, Badibanga, Carlinhos, Cop

Doelpunten: 35’ Emond 1-0, 64’ Busin 1-1, 88’ Bassi 1-2

Sparta Petegem - Zulte Waregem 1-4: Vlotte winst voor Essevee

Bij de pauze tegen Sparta Petegem, uit de tweede amateurklasse, stond het al 1-3. Soisalo opende de score nadat hij zich mooi wegdraaide en overhoeks raak trof. Crispyn stelde gelijk voor de thuisploeg nadat Bürki zich te gemakkelijk had laten wegzetten. Bongonda bediende Harbaoui en die schoot via de paal binnen. Net voor rust frommelde Bürki de 1-3 over de lijn. Madu zorgde voor de 1-4. Kaya plaatste een vrije trap in de bovenhoek, maar zag zijn poging gepareerd. Walsh miste nog een goede kans op de 1-5.(jcs)

Zulte Waregem: 1ste helft: Bansen, De fauw, Heylen, Bürki, Demir, Jensen, Faik, De Pauw, Soisalo, Bongonda, Harbaoui. 2de helft: Bostyn, Walsh, Derijck, J. Björdal, Madu, Marcq, Desmet, Buffel, Nissilä, Kaya, H. Björdal

Doelpunten: 16’ Soisalo 0-1, 21’ Crispyn 1-1, 27’ Harbaoui 1-2, 44’ Bürki 1-3, 50’ Madu 1-4

Ronse - Moeskroen 0-2: Moeskroen test Haïtiaanse spits

Pierrot Frantzi, een Haitiaanse spits, en Zagri, een centrale verdediger, testten bij Moeskroen. Na twintig minuten opende Olinga de score. Net voor de pauze zette Mohamed een penalty om en lag de eindscore eigenlijk al vast. Na de rust werden negen jongens vervangen, alleen de twee testers bleven staan. Ronse beperkte zich tot verdedigen.(jcs)

Moeskroen: 1ste helft: Werner, Olinga, Napoleone, Mohamed, Vojvoda, Huyghebaert, Vandurmen, Godeau, Kuzmanovic, Pierrot Frantzy, Zagre. 2de helft: Bailly, Katranis, Diedhiou, Zagre (65’ Damjanac), De Medina, Dione, Gulan, Spahiu, Amallah, Debaisieux, Frantzi

Doelpunten: 20’ Olinga 0-1, 44’ Mohamed (pen.) 0-2

KSK Geluwe - Kv Kortrijk 1-11: Tester Touali charmeert weer

In de derde oefenmatch tegen provincialer Geluwe wonnen de Kerels met maar liefst 1-11. Tester Touali kon opnieuw bekoren. Kovacevic wordt uitgeleend aan Sheriff Tiraspol. Verdediger Pupe trekt naar het Nederlandse Almere.

KV Kortrijk: De Smet, Attal, Kagelmacher, Camara, D’Haene, Van der Bruggen, Lepoint, Azouni ( 46’ Rolland), Ajagun, Ivanof (46’ Jodts), Chevalier (46’ Ouali), Stojanovic (29’Touali)

Doelpunten: 18’ Chevalier (str.) 0-1, 28’ Van der Bruggen 0-2, 41’ Ivanof 0-3, 48’ Ajagun 0-4, 55’ Ouali 0-5, 63’ 1-5, 67’ Touali 1-6, 68’ Attal 1-7, 71’ Ouali (str,) 1-8, 80’ Ajagun 1-9, 82’ Jodts 1-10, 86’ Ouali 1-11

Zelzate - Lokeren 0-6: Lokeren wordt wakker na rust

Lokeren liet heel wat beloften aantreden tegen Zelzate, dat komend seizoen voor het eerst aantreedt in de derde amateurliga. Na een zwakke eerste helft zonder doelgevaar werd vlot afstand genomen met zes doelpunten. Maric miste ook nog een strafschop. (ppl)

Lokeren: Verhulst, Tirpan, Diaby, Filipovic, De Prijcker (46’ Van Peteghem), Torres, Overmeire, Cevallos, Symons, Miric, De Ridder. Na 60 minuten: Mantel, Marzo, Maric, De Ruyver, Van Peteghem, Marecek, Michel, Terki, Straetman, Söder, Donkor

Doelpunten: 53’ Miric (strafschop) 0-1, 55’ De Ridder 0-2, 58’ Cevallos 0-3, 69’ Söder 0-4, 75’ Maric 0-5, 82’ Söder 0-6