CLUBNIEUWS. Aanvaller is pas in Gent maar staat alweer dicht bij vertrek, Anderlecht haalt videoanalist Duivels binnen

Olayinka pas in Gent en al op weg naar Slavia Praag

Peter Olayinka (22), vorig seizoen door AA Gent uitgeleend aan Zulte Waregem, sloot pas eind vorige week aan bij de Buffalo’s, maar hij staat dichter dan ooit bij een vertrek. Ondanks concrete interesse van Duitse en Franse clubs ligt Slavia Praag in poleposition om de Nigeriaanse aanvaller binnen te halen.

Een vertegenwoordiger van de Tsjechische club komt dinsdag naar Gent met één opdracht: de transfer van Olayinka afhandelen. Ook de zaakwaarnemer van Olayinka komt naar Gent om de laatste details te regelen. Intussen werd de speler gevraagd om niet meer mee te trainen met de Buffalo’s.

AA Gent had de eerdere aanbiedingen van Slavia Praag afgewimpeld – eerst 3 en daarna 5 miljoen euro – maar is nu toch bereid tot praten. Olayinka kan bij Slavia een stuk meer verdienen dan in Gent en is ook gewonnen voor het sportieve project van de ambitieuze club. Slavia Praag is sinds 2015 in handen van een kapitaalkrachtig Chinees conglomeraat en eindigde vorig seizoen tweede in de Tsjechische competitie. Het mag daardoor, net als Standard bij ons, deelnemen aan de derde voorronde van de Champions League.

Olayinka kwam in januari 2016 naar AA Gent, maar kreeg daar nooit echt een kans. Hij werd achtereenvolgens uitgeleend aan Dukla Praag en Zulte Waregem en bij die clubs was hij telkens wél titularis. Bij Zulte Waregem ontbolsterde hij helemaal onder Francky Dury. In veertig wedstrijden in alle competities scoorde hij elf keer en gaf hij vijftien assists. AA Gent zag in loopwonder Olayinka de gedroomde opvolger voor Moses Simon op de linkerflank, maar zijn prestaties bij Zulte Waregem hebben zoveel interesse losgeweekt dat het nu moeilijk wordt om hem te houden.(vdm)

Anderlecht haalt videoanalist Duivels binnen

Opmerkelijke transfer in voetballand. Mousa El Habchi (41), de videoanalist die momenteel mee is met de Rode Duivels naar het WK, stapt in de nationale competitie over van amateurclub RWDM naar Anderlecht.

De man, die in zijn vrije tijd ook bekend staat als deejay Disco Dasco, kon ook naar Standard, want veel topclubs waren onder de indruk van zijn videoanalyses van de eigen ploeg en van de tegenstanders. De contracten met Anderlecht zijn evenwel al getekend, maar El Habchi blijft ook wel werken voor de nationale ploeg. Hij zal beide taken combineren.(lvdw, kvu)

Guineeër Camara op weg naar Genk?

Volgens enkele Guinese bronnen is Mohamed Aly Camara, een 20-jarige centrale verdediger van het Israëlische Hapoel Raanana, op weg naar Genk. Camara arriveerde een jaar geleden in Israël en tekende er een overeenkomst voor vijf jaar. Afgelopen seizoen speelde hij 29 wedstrijden en maakte hij drie goals. Hij raakte met zijn club ook in de halve finales van de Israëlische beker. Camara is een fysiek sterke verdediger met veel présence. Ook het Zwitserse Basel zou achter de verdediger zitten. In eigen land voetbalde Camara voor Hafia FC en Horoya AC.(rco)

*** Dieumerci Mbokani ruilt volgens Turkse media Dynamo Kiev voor Bursaspor. Transfervrij. Ook Stéphane Badji, die nog altijd eigendom is van Anderlecht, staat dicht bij drie jaar Bursaspor.

*** Er is nog altijd geen officiële deal tussen Newcastle en Porto over Chancel Mbemba.

*** KV Mechelen-aanvaller Dimitris Kolovos staat dicht bij zijn uitleenbeurt met aankoopoptie aan Willem II. (dvd)

***Eupenis op stage in het Duitse Bitburg. Mbaye Leye mocht – zonder uitleg – niet mee. Eupen rekent niet meer op hen.(tst)

*** Mahmoud Trezeguet Hassan – ex-Anderlecht – geniet interesse van AC Milan dat hem een jaar wil uitlenen aan Parma.

*** Lazio biedt Silvio Proto (35) een contract als tweede doelman. Hij mag gratis weg bij Olympiakos, maar wil ook nog opties overwegen in België.

