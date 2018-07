Enkele uren nadat twee honden stierven in snikhete auto, alweer huisdier achtergelaten: eigenaars op restaurant

Assebroek / Brugge - Opnieuw heeft de Brugse politie een hond moeten bevrijden uit een snikhete auto. Dat gebeurde zondagmiddag amper enkele uren nadat er twee dieren overleden waren in een gelijkaardige situatie. Daarrond was heel wat commotie ontstaan, die de eigenaars van de derde hond was ontgaan. Zij waren zich van geen kwaad bewust, toen ze op restaurant gingen en hun hond achterlieten in hun oververhitte wagen. Dat schrijft de krant van West-Vlaanderen.

De Maltezer mocht van geluk spreken dat een voorbijganger het dier had opgemerkt in de gesloten wagen op een parking in Zeebrugge. Het raam stond een beetje open, maar dat doet de temperatuur binnenin amper zakken. De omstander belde de politie, die meteen ter plaatse kwam. “De hond kon in goede gezondheid uit de wagen gehaald worden”, aldus de agenten.

Al snel konden zij de eigenaars van het hondje lokaliseren. Die waren zich van geen kwaad bewust, aangezien ze rustig op restaurant aan het dineren waren. “Onze diensten konden hen gelukkig contacteren. Er is een proces-verbaal opgesteld”, bevestigt de politie aan de Krant van West-Vlaanderen. “We kunnen niet voldoende herhalen dat mensen hun huisdier niet in een wagen mogen achterlaten.”

Zaterdagavond liep het minder goed af voor twee soortgenoten van het dier. Twee Berner sennenhonden en één Lhasa Apso zaten 5,5 uur lang opgesloten in een snikhete wagen op de parking van het AZ Sint-Jan in Brugge. Twee dieren overleefden het niet.