Zelfs de grootste pessimist moet toegeven dat de Rode Duivels vanavond om 20u als favoriet beginnen tegen Japan. Maar zelfs de grootste optimist zal moeten toegeven dat dat in het voetbal nog nooit een sinecure geweest is om te winnen. Want in voetbal kan alles. Maar wat verwacht jij vanavond: een walk-over van de Belgen, een moeizame zege van de Rode Duivels of vrees je toch een gigantische kater?