Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Ik zie geen enkele reden waarom België er vanavond uit zou gaan”

Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle is er vrij gerust in voor de achtste finale van de Rode Duivels tegen Japan vanavond. “Ik wil het niet te luid zeggen, zeker niet na wat we de voorbije weken hebben gezien, maar ik kan mij echt niet voorstellen dat de Duivels uitgeschakeld worden door Japan. De Belgen zijn beter, zijn gretig en alles is peis en vree. Zelfs Kompany is terug.”