Parlementslid N-VA na hetze tussen Francken en Peumans: “Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is”

“De N-VA is een brede volkspartij. Het is normaal dat er verschillende klemtonen en nuances bestaan, maar het is de traditie om dat binnen de partij uit te praten”. Dat zei Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij reageert daarmee op de uithaal van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans naar partijgenoot Theo Francken.

Vandaele wees erop dat er heel wat organen zijn waar partijleden hun mening kwijt kunnen: het partijbestuur, de fractievergadering en de partijraad. Daar worden de standpunten van de partij na debat gevormd en die worden dan door iedereen naar buiten verdedigd. “Peumans is Peumans. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is”, aldus Vandaele voor wie dergelijke uitvallen “wel eens” mogen. Hij maakte zich sterk dat Jan Peumans zich aan de afspraken houdt.

Wilfried Vandaele merkte nog op dat het door de tijdgeest vooral harde thema’s zijn die goed scoren, zoals migratie. Daardoor komen zachtere thema’s zoals het sociale, onderwijs of milieu minder aan bod, betreurde hij.

Afgelopen weekend verklaarde staatssecretaris Theo Francken op VTM Nieuws dat hij het niet eens is met de analyse van Peumans. “Hij verwijst naar de Volksunie, waar er toch genoeg voorbeelden zijn van interne twisten en ruzies. Ik stap niet mee in het verhaal van dat op straat te brengen. Een wijze les die we kunnen leren uit het verdwijnen van de Volksunie: zulke zaken beter intern houden en onder elkaar uitpraten in het Partijbureau”, aldus Francken die aangaf dat hij intussen met Peumans gepraat heeft.