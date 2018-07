Schokgolf van verontwaardiging nadat 41-jarige trouwt met meisje van 11: “Ze wilde zelf mijn derde vrouw zijn”

Maleisië kijkt verontwaardigd toe hoe een 41-jarige man gehuwd is met een meisje van 11 jaar. Het kind is zijn derde echtgenote en een vriendinnetje van de kinderen van zijn tweede vrouw. Talloze organisaties in zijn land roepen nu op om de man te bestraffen en de jonge tiener bij hem weg te halen.

Che Abdul Karim noemt zichzelf de imam van Kampung Lalang, een dorpje in Maleisië. De moslim maakt zijn eigen regels en trouwde eerder al met twee vrouwen, met wie hij kinderen heeft van 5 tot 18 jaar oud. Nu heeft hij uit het grensstadje Sungai Golok een meisje van elf weggehaald bij haar armoedige familie, om met haar te trouwen.

Het nieuwe van de illegale verbintenis werd publiekelijk gemaakt, toen de man zijn tweede vrouw (34) een foto postte van het pasgetrouwde koppel op sociale media met als bijschrift: “Proficiat met jullie huwelijk, aan mijn echtgenoot (41) en zijn derde vrouw (11)”. Zodra de post viraal ging, verwijderde ze het bericht, maar nadien liet ze weten dat ze de informatie had doorgespeeld aan de Maleisische autoriteiten.

Malaysian National Che Abdul Karim, 41, Weds 11-Year-Old Thai Girl https://t.co/mihH3N85KQ — News From Women (@newsfromwomen) July 2, 2018

Vriendinnetje van kinderen

Volgens de lokale media zouden de ouders van het meisje wel degelijk hebben ingestemd met het huwelijk. Ze hadden één voorwaarde: de verbintenis moest een ‘nikah gantung’ zijn, wat wil zeggen dat de man moet wachten tot zijn echtgenote zestien is alvorens hij het huwelijk consumeert. Zowel haar vader als haar moeder waren aanwezig op het huwelijk om hun zegen te geven.

“Ik besef dat ze nog maar elf jaar is en dat ze niet naar school gaat, maar we wachten om samen te leven als man en vrouw tot ze zestien is. Ayu zelf heeft daar ook mee ingestemd”, reageerde de man aan het Maleisisch persagentschap Bernama. Dat doet de man, nadat talloze landgenoten hem beschuldigen van pedofilie en kidnapping. Mensen vanuit heel het land en verder roepen de autoriteiten op om actie te ondernemen en het meisje te redden van het misbruik.

Nu krijgt hij echter ook tegenkantingen van zijn eerste en tweede vrouw. Eerst zei hij nog dat het Photoshop was, maar nu beseft ook zijn tweede echtgenote wat er aan de hand is. “Hij had ons allebei beloofd dat hij nooit met een kind zou trouwen. Als hij een volwassen vrouw als derde echtgenote neemt, dan kan ik dat nog begrijpen. Ik heb hem zelfs proberen koppelen aan een andere vrouw. Maar ik maak me hier echt kwaad om: hij is gewoon met het vriendinnetje van mijn kinderen getrouwd”, reageerde de vrouw aan Bernama. Ze vraagt nu de scheiding aan.

Man ziet het probleem niet

De man is zich echter van geen kwaad bewust, al is de officiële leeftijd om te mogen in Maleisië zestien jaar. “Ik ben echt teleurgesteld over de kritiek en beschuldigingen, nadat ik met mijn derde vrouw ben getrouwd. Ik zal dan ook actie ondernemen om mijn naam te zuiveren”, reageerde de man aan nieuwssite Free Malaysia vanuit zijn huis in Kampung Lalang.