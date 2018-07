Rustige ochtendspits ondanks sluiting Leopold II-tunnel

De ochtendspits was maandag zeer rustig. Nochtans was het de eerste werkdag waarop de Leopold II-tunnel gesloten was. “Ik denk dat de mensen ons advies ter harte genomen hebben en alternatieven gezocht hebben”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.

Er stond file op de binnenring rond Brussel, maar dat was het gevolg van een ongeval in Grimbergen en had niets te maken met de sluiting van de Leopold II-tunnel.

“Ik hoop dat bestuurders ook na vandaag blijven kiezen voor alternatieven”, zegt Paemen. “Hopelijk denken ze niet dat ze morgen opnieuw de E40 en de Keizer Karellaan kunnen nemen omdat alles vlot verlopen is vandaag.”

Maandagmiddag staat een evaluatievergadering gepland, waarna eventueel aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. De Leopold II-tunnel is de langste tunnel van het land. Nog tot eind augustus is hij volledig dicht voor renovatie.