Wat is het geheim van Mexico? Wij vonden drie redenen waarom Brazilië lang niet zegezeker is

Naast de wedstrijd van de Rode Duivels (om 20 uur) tegen Japan, speelt ook Brazilië vandaag (om 16 uur) tegen Mexico. De Brazilianen, nog steeds de topfavoriet voor de wereldtitel, krijgen een taaie tegenstander voorgeschoteld die zich weliswaar nipt kon plaatsen voor die 1/8e finales maar ook indruk maakte met goed en snel voetbal. Maar wat is nu hun geheim? Hoe voetballen ze en waar loert het gevaar? Wij namen de tactiek van bondscoach Osorio onder de loep en vonden drie geweldige wapens van “Los Tricolores”.

Voetbal is tactiek en op geen enkel ander moment wordt er meer denkwerk verricht dan tijdens het WK. Maar tactiek is ook ingewikkeld. Daarom vatten wij de meest interessante plannen samen in een exclusieve videoreeks van het tactische brein van onze redactie, Guillaume Maebe.

De tweede ronde betekent voor veel teams vaak een stap in het onbekende, een fenomeen waar Mexico de voorbije WK’s steeds slecht mee omging. De Midden-Amerikanen sneuvelden de voorbije zes wereldbekers telkens in de achtste finales. Vier jaar geleden, in Brazilië, ging Mexico er uit na een remonte van Nederland in het slot (2-1). Voor Brazilië, vijfvoudig wereldkampioen, heeft de tweede ronde veel minder geheimen. De laatste uitschakeling in de achtste finales dateert voor de Goddelijke Kanaries alweer van het WK in 1990.

“Brazilië is het beste land ter wereld en dus duidelijk de favoriet”, erkende Juan Carlos Osorio, de Colombiaanse bondscoach van Mexico. “Ze hebben talloze spelers die het verschil kunnen maken.”

De Braziliaanse coach Tite rekent toch vooral op zijn sterspeler Neymar. “Iedereen weet dat hij terugkomt na een zware blessure. Tegen Servië speelde hij heel, heel goed. Hij deed alles wat we van hem vroegen: hij verdedigde mee, dribbelde en zorgde voor dreiging. Ik heb tegen Neymar gezegd: ‘we weten hoeveel moeite je hebt gedaan om hier te komen. Laat het nu maar zien’.”

Mexico kan maandag niet rekenen op de geschorste Hector Moreno. Brazilië moet winger Douglas Costa door een dijblessure missen en ook linksachter Marcelo, aan de rug geblesseerd, geraakt niet speelklaar.

De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinales vrijdag in Kazan op tegen België of Japan.