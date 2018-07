Havens van Antwerpen en Zeebrugge starten onderzoek naar mogelijke samenwerking

Antwerpen / Assebroek / Brugge -

De havens van Antwerpen en Zeebrugge starten een onderzoek naar een mogelijke samenwerking. Een consultancybedrijf en advocatenkantoor hebben de opdracht gekregen om een onderzoek te voeren of ze complementair zijn. “Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen”, luidt het in een mededeling.