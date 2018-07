ANALYSE. “Messi, Ronaldo en Spanje naar huis: het mag nu wel stoppen”

Eerst vind je het nog wel sympathiek voor de overlevers. Kleinere voetballanden die de David tegen Goliath-saga doen herleven in het edele balspel. Wereldkampioen Duitsland eruit. Ik niet, maar de meesten lagen in een deuk. De sociale media ontploften met geslaagde en minder geslaagde grapjes om het leedvermaak in de verf te zetten. Geen prettiger vermaak dan leedvermaak, bleek nog maar eens. Ondertussen vind ik het al helemáál niet plezant meer.