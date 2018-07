2.900 agenten jagen hem op, maar beruchte gangster is nog altijd spoorloos na ontsnapping uit gevangenis

Er is in Frankrijk een ware klopjacht aan de gang op de ontsnapte gangster Redoine Faïd (rechts). Foto: afp/ap/epa-efe

Er zijn in totaal ruim 2.900 agenten naar hem op zoek, maar toch is de beruchte gangster Redoine Faïd een dag na zijn ontsnapping uit een Franse gevangenis nog altijd spoorloos. Ondertussen heeft Frans minister van Justitie Nicole Belloubet een onderzoek gevorderd. “Nagaan waar de veiligheidsmaatregelen gefaald hebben.”

Redoine Faïd wist zondagvoormiddag rond 11.30 uur te ontsnappen uit de gevangenis van Réau, ten zuidoosten van Parijs. Eerder op de dag hadden twee mannen een helikopterpiloot gegijzeld in een luchtvaartclub in Fontenay-Trésigny. Ze dwongen hem om naar de gevangenis te vliegen.

Rond 11.20 uur - Faïd was in een gevangeniszaal aan het praten met zijn broer - stormden in het zwart geklede en zwaarbewapende mannen de gevangenis binnen en eisten de vrijlating van Faïd. De beruchte gangster werd begeleid naar de helikopter, die op de binnenplaats van de gevangenis was geland.

De helikopter werd later - deels uitgebrand - teruggevonden in Gonesse, een 60-tal kilometer van de gevangenis. Faïd en drie kompanen hebben hun vlucht voortgezet in een zwarte Renault, die intussen ook al werd teruggevonden op de parking van een winkelcentrum. Om vervolgens opnieuw over te stappen in minstens één ander voertuig.

De zwarte Renault. Foto: AFP

Nicole Belloubet. Foto: AFP

Gevangenen roteren

Justitieminister Nicole Belloubet geeft toe dat er “iets is misgelopen” en heeft nu een grondige inspectie van de gevangenis bevolen. “We moeten nagaan waar de veiligheidsmaatregelen gefaald hebben en of we dit hadden kunnen voorkomen”, verklaarde ze op de Franse radiozender Europe 1. “We moeten alert blijven dat we niet te lang gevangenen met hetzelfde profiel op dezelfde plaats laten samenzitten. Zeker niet als het gaat om gedetineerden met zo’n zwaar profiel als Faïd. We moeten vaker roteren.”

Klopjacht

Sinds zondag zijn ongeveer 2.900 agenten en gendarmes in het hele land gemobiliseerd om Faïd op te sporen. Desondanks is er nog altijd geen spoor van de vier.

De gevangenis van Réau. Foto: AFP

Troepen uit het hele land werden gemobiliseerd om Faïd op te sporen. Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE