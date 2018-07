Pas toch maar op, Rode Duivels: België won nog maar één keer van Japan

België versus Japan, dat kan toch geen probleem zijn voor de Rode Duivels? Zo denken de meeste Belgische fans. Maar toch kon België pas in november van vorig jaar voor het eerst winnen van Japan. Daarvoor werd er twee keer verloren en twee keer gelijkgespeeld.

De eerste België - Japan vond plaats in 1999 tijdens de Kirin Cup, een internationaal toernooi georganiseerd door Japan. De Rode Duivels waren in voorbereiding op Euro 2000, waarvoor ze als gastland rechtstreeks gekwalificeerd waren. Bondscoach Georges Leekens experimenteerde er duchtig op los. Onder andere Wilfried Delbroek, Stefaan Tanghe, Mark Hendrikx, Sandy Martens, Tjörven De Brul, Chris Janssens en Jurgen Cavens verzamelden speelminuten tegen Japan. Alle wedstrijden tijdens die Kirin Cup eindigden op een gelijkspel zodat België samen met Peru – er deden in totaal drie ploegen mee – eerste eindigde door het aantal gescoorde doelpunten.

Opstelling België: De Vlieger - De Brul, Staelens, Vidovic (27’ De Boeck) - Hendrikx, Vanderhaeghe, Delbroek (89’ Janssens), Tanghe, Martens (64’ Mbo Mpenza), Goor - Verheyen (64’ Cavens)

Foto: pn

4 juni 2002 (WK 2002): Japan - België 2-2

België vertrekt met een kleine storm richting Japan. Bondscoach Robert Waseige vertelt in de bus naar de luchthaven aan zijn spelers dat hij na het WK aan de slag gaat bij Standard. Er komt veel druk te liggen op de eerste wedstrijd tegen gastland Japan. Een voorsprong via een omhaal van Marc Wilmots wordt al snel uitgewist door goals van Suzuki en Inamoto, maar met een knap lobje stelt Peter Van der Heyden een punt veilig. Maar de sfeer rond de ploeg blijft grimmig. Een deel van de spelersgroep en de pers hadden een conflict met Robert Waseige. Er komt een persstop vanuit de nationale ploeg en er was ook een persconferentie waarop de journalisten niet kwamen opdagen. Toch plaatste België zich voor de achtste finale, waar het werd uitgeschakeld door Brazilië én scheidsrechter Peter Prendergast, die een geldig doelpunt van Marc Wilmots afkeurde.

Opstelling België: De Vlieger – Peeters, Van Meir, Van Buyten, Van der Heyden – Vanderhaeghe, Simons, Walem (68’ Walem), Goor – Verheyen (83’ Strupar), Wilmots.

Doelpunten: 57’ Wilmots 0-1, 59’ Suzuki 1-1, 67’ Inamoto 2-1, 75’ Van der Heyden 2-2.

31 mei 2009 (Kirin Cup): Japan – België 4-0

Ook in 2009 krijgen de Rode Duivels een uitnodiging voor de Kirin Cup, maar veel gevestigde namen bij de Rode Duivels halen hun neus op voor dit toernooi na het seizoen. Interim-bondscoach Frank Vercauteren selecteerde toen verschillende jonge gasten. Waardoor dit toernooi het begin was van de interlandcarrière van Toby Alderweireld en Radja Nainggolan. Maar ook van kerels als Geoffrey Mujangi Bia, Kevin Roelandts, Ritchie De Laet en Jelle Vossen. Tegen Japan ging de jonge garde in het gezelschap van Stijnen, Simons, Vermaelen, Pocognoli, Swerts, Haroun en Martens kansloos onderuit. De Belgische pers sprak schande van de vertoning in Tokio. Het was een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van het Belgische voetbal.

Opstelling België: Stijnen - Swerts, Alderweireld, Vermaelen, De Laet - Mujangi-Bia (62’ Huysegems), Haroun, Simons, Pocognoli (69’ Vossen) - Martens – Roelandts (82’ Dembélé).

Doelpunten: 21’ Nagatomo 1-0, 23’ Kengo Nakamura 2-0, 60’ Okazaki 3-0, 77’ Yano 4-0.

Foto: rr

19 november 2013 (vriendschappelijk): België - Japan 2-3

België had zich in oktober van 2013 voor het eerst sinds twaalf jaar nog eens geplaatst voor een groot toernooi, maar de twee vriendschappelijke interlands die een maand later volgen, doen de groep twijfelen. Eerst wordt er verloren van Colombia (0-2), enkele dagen later komt ook Japan winnen in het Koning Boudewijnstadion. Honda en co deden de Rode Duivels die avond veel pijn met korte combinaties. Alderweireld en Mirallas zorgden voor de Belgische doelpunten.

Opstelling België: Mignolet - Alderweireld, Van Buyten (78’ Meunier), Vermaelen, Vertonghen – Dembélé (72’ Defour), Witsel, Hazard (46’ Fellaini) - Mirallas, Mertens (62’ De Bruyne) – Lukaku (76’ Vossen).

Doelpunten: 15’ Mirallas 1-0, 37’ Kakitani 1-1, 53’ Honda 1-2, 63’ Okasaki 1-3, 79’ Alderweireld 2-3.

Foto: Photo News

14 november 2017 (vriendschappelijk): België - Japan 1-0

Op een slecht veld in het Brugse Jan Breydelstadion heeft België het niet onder de markt tegen de hoog opzittende Japanners. Simon Mignolet staat die avond in doel en speelt een zeer sterke wedstrijd. Pas diep in het slot van de wedstrijd haalt België de overwinning binnen. Met dank aan een knappe dribbel van Nacer Chadli en het 31ste interlanddoelpunt van Romelu Lukaku. Daarmee kroonde spits zich tot topschutter aller tijden van België.

Opstelling België: Mignolet, Vermaelen, Vertonghen, Kabasele, Meunier, Chadli (84’ J. Lukaku, Witsel (84’ Defour), De Bruyne (62’ Dembélé), T. Hazard, Mertens (60’ Mirallas), R. Lukaku (74’ Origi).

Doelpunt: 72’ R. Lukaku 1-0

Foto: Photo News