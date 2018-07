POLL. Wie is jouw favoriete tegenstander in de kwartfinales: Mexico of Brazilië?

We weten het wel: dat vel van de beer moet je niet te snel willen verkopen. Maar stel dat de Rode Duivels zich vanavond tegen Japan kunnen plaatsen voor de kwartfinales, wie is dan jouw favoriete tegenstander: Mexico of Brazilië?

Geen Duitsland en geen Spanje meer, Messi en Ronaldo zijn al naar huis… Zeg nu zelf, willen wij Belgen nu ook geen Brazilië en geen Neymar meer? Gesteld dat we vanavond voorbij Japan geraken: tegen wie willen we dan liefst de kwartfinale spelen, als we eerlijk zijn?

Tegen Mexico: onbekend, saai, zonder sterren… maar in principe best haalbaar.

OF

Tegen Brazilië: swingend, sexy, sterrenparade (Neymar!) en recordhouder wereldtitels… maar in principe veel minder haalbaar.

Zeg nu zelf!