Goed nieuws voor Waasland-Beveren: sterkhouder Nana Ampomah verlengt zijn contract

Waasland-Beveren heeft Nana Opoku Ampomah langer aan de club gebonden. De Ghanese flankaanvaller, een van de absolute sterkhouders in het team, zette maandag zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2021.

De 22-jarige Ampomah was afgelopen seizoen goed voor negen goals en drie assists in 38 wedstrijden. Op de website laat Waasland-Beveren weten dat de club een “héél grote inspanning heeft gedaan” om de Ghanees, goed voor drie caps, langer op de Freethiel te houden.

“Nana ontpopte zich dit seizoen tot één van de revelaties van de Belgische competitie. Hij kan ook mooie statistieken voorleggen als flankaanvaller”, zegt voorzitter Dirk Huyck. “Uiteraard zijn we als club héél gelukkig met zijn verlenging. Hij toonde zijn belangrijkheid al in heel wat verschillende wedstrijden, het is een opsteker dat hij langer op de Freethiel wil blijven.”

Ampomah draagt het shirt van Waasland-Beveren sinds de zomer van 2016.