Studentenjob vaak in functie van studie

Nu de zomer aangebroken is, gaat weer een legertje studenten op zoek naar een vakantiejob. Omgekeerd kijken ook heel wat bedrijven in deze periode uit naar extra krachten. Wat hebben ze mekaar te bieden? “Vaak proberen studenten een job te bemachtigen die in lijn ligt met hun studies.”

Hoe veel jobstudenten er deze zomer precies aan de slag gaan, is moeilijk in te schatten. Maar het zijn er in elk geval honderdduizenden. Vier op de vijf studenten zou in Vlaanderen een studentenjob hebben, blijkt uit onderzoek van Randstad. Die aantallen lagen nooit hoger.

Vorig jaar sprak Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, over zo’n 450.000. Dat was toen een record, vooral door een nieuwe flexibelere wetgeving die toen van kracht werd. Jobstudenten kunnen immers sinds vorig jaar hun werk in uren aangeven en niet meer in dagen. Ze mogen per jaar hoogstens 475 uur werken en niet meer maximaal 50 dagen. Wie in het oude stelsel vier uur bij een bakker werkte, was een dag kwijt. Nu nog precies vier uur.

“Bij bedrijven is de vraag naar jobstudenten in elk geval groot”, zegt Tanja Piessens van Unique Interim. “Er is een flinke schaarste op de arbeidsmarkt en dat geldt ook voor jobstudenten. Bedrijven beginnen ook steeds vroeger met hun zoektocht. Anderzijds zien we dat bijna elke student aan een universiteit of hogeschool op een of andere manier bijklust.”

Soorten jobs

Het soort jobs waarin jobstudenten terechtkomen is volgens Piessens zeer divers. De horeca blijft een belangrijke afnemer. “Maar ze komen zeker ook op meer blue collar-posities terecht, in de retail bijvoorbeeld of in callcenters. We zien wel dat studenten vaak proberen een job te bemachtigen die in lijn ligt met hun studies. Financiële profielen proberen bijvoorbeeld op een boekhoudafdeling aan de slag te gaan. Dat soort ervaring helpt echt om later een job te bemachtigen. Rekruteerders zijn daar zeker gevoelig voor.”

Naast echte jobervaring steken jobstudenten nog andere zaken op die later van pas komen, meent Piessens: “Zeker ook voor hun soft skills is het een goede training: hun attitude op de werkvloer, communiceren met collega’s, leren op tijd te komen … Allemaal zaken die zeer belangrijk zijn.”

