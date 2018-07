Britse ministers repeteren in het geheim voor dood van de Queen: “In een stroomversnelling gekomen”

De ministers van de Britse regering en enkele hooggeplaatste ambtenaren hebben de grootste oefening tot nog toe gehouden voor de dag waarop de Britse koningin Elizabeth komt te overlijden. De oefening komt er in dezelfde week dat de koningin een misviering in St. Paul’s Cathedral moest afzeggen omdat ze zich niet goed voelde.

Nooit eerder werd er zo in detail besproken wat er moest gebeuren wanneer de Britse koningin komt te overlijden. “Alles is in een stroomversnelling gekomen door het verouderingsproces”, klonk het bij monde van een niet nader genoemde minister aan The Sunday Times. Het was de eerste keer dat verschillende ministers en topambtenaren samenkwamen om te overleggen wat er moet gebeuren na het overlijden van de Queen.

Nog volgens The Sunday Times werden er vooral plannen gemaakt voor de dag na het overlijden van de koningin, niet zozeer voor de dag zelf. Er werd onder meer beslist wanneer de eerste minister een toespraak zou houden en hoe de tien dagen van nationale rouw in goede banen geleid moeten worden. De oefening, met de ietwat vreemde naam ‘Castle Dove’, werd geleid door David Lidington, de afgevaardigde van Theresa May.

Hoewel er officieel geen gewag gemaakt wordt over specifieke zorgen over de gezondheid van de koningin, is het wel opvallend dat de oefening net deze week plaatsvindt. Afgelopen donderdag had koningin Elizabeth een dienst moeten bijwonen voor het 200-jarig bestaan van de ‘Order of Michael and St. George’, maar het paleis liet vorige week weten dat de 92-jarige koningin niet aanwezig kon zijn “omdat ze zich niet zo lekker voelde”.