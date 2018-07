Sluipschutter schiet beruchte burgemeester, de ‘Duterte van Batangas’, neer tijdens ceremonie

Een controversiële Filipijnse burgemeester is tijdens het hijsen van de vlag door een sluipschutter omgebracht. De burgemeester in kwestie was berucht omdat hij ‘parades’ verdachte druggebruikers, dealers en andere criminelen door de stad opvoerde. Volgens een lokale politiebron was dit het werk van een getraind schutter.

Het incident deed zich voor tijdens een wekelijkse ceremonie waar de vlag gehesen wordt. Op amateurbeelden is te zien hoe burgemeester Antonio Halili en zijn entourage de ceremonie bijwonen. Vervolgens is een schot te horen en stuift het publiek in paniek uiteen. De lijfwachten openden het vuur, maar de schutter kon ontkomen. Halili overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de lokale politiebronnen werd de burgemeester neergeschoten door een sluipschutter en bevond die zich op 150 meter van het slachtoffer. “Dat is bijzonder ver”, aldus lokale politiechef Renato Mercado aan AFP. “Dit is niet het werk van een amateur, dit is het werk van een getraind sluipschutter.”

Antonio Halili noemde zichzelf de “Duterte van Batangas”. Foto: AP

Antonio Halili noemde zichzelf de “Duterte van Batangas” omdat hij in navolging van de Filipijnse president een even brutaal en moord antidrugsbeleid voerde. Zo voerde hij in 2016 parades in waar verdachte druggebruikers, dealers en andere criminelen opgevoerd werden in een soort ‘walk of shame’. Kort daarna raakte bekend dat hij op een lijst stond van corrupte bewindsmensen die gelinkt zouden zijn aan de drugshandel. In 2017 werd het antidrugsbeleid in de stad hem ontnomen.

Volgens officiële cijfers zijn in de Filipijnen sinds eind juni 2016 4.250 drugsverdachten door de politie vermoord, maar volgens een lid van de oppositie zouden al ruim 20.000 mensen gedood zijn in Duterte’s bloedige ‘war on drugs’.