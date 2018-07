Werkloosheid eurozone op laagste peil in meer dan 9 jaar

De werkloosheidsgraad in de eurozone is in mei uitgekomen op 8,4 procent, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag. Dat is net beter dan de 8,5 procent die analisten verwacht hadden.

Omdat het cijfer van april bijgesteld werd van 8,5 naar 8,4 procent, bleef de werkloosheidsgraad in de landen van de Europese eenheidsmunt stabiel. In mei stonden er 13,7 miljoen werkloze Europeanen op beroepsactieve leeftijd in de tabellen. Het is al van december 2008 geleden (8,3%) dat er nog een lagere werkloosheidsgraad was.

Duitsland scoort het best in mei (3,4%), Griekenland (20,1%) en Spanje (15,8% het slechtst). België klokt af op 6 procent (302.000 personen).