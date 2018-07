Rode Duivels worden tijdens wandeling begeleid door indrukwekkende legerescorte

Zoals op elke dag van een interland hielden de Rode Duivels vanmiddag in Rostov een traditionele wandeling in groep, om de spieren wat los en het hoofd wat vrij te maken. Onze man was erbij en was onder de indruk van de legerescorte die ze deze keer kregen.

Vanavond om 20u treedt België aan in de Rostov Arena tegen Japan, in de achtste finales van het WK in Rusland.

Op de middag hielden de Rode Duivels in het warme Rostov (zo’n 30 graden) hun traditionele wandeling. De veiligheidsmaatregelen waren opvallend: de hele route was afgezet en om de zoveel meter stond een politieagent, terwijl de spelers een indrukwekkende legerescorte kreeg van soldaten met machinegeweren.