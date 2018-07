Jongetje (4) bengelt aan balkon terwijl hoofd vastzit tussen metalen staven

Hoe hij precies in die situatie is terechtgekomen, weet niemand. Maar een 4-jarig jongetje kwam vast te zitten met zijn hoofd tussen metalen staven van een balkon in Taiwan. Brandweermannen hebben meer dan een halfuur nodig gehad om de jongen te bevrijden.

