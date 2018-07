Waarom Rostov niet blij is met de Belgen

Rostov. Het is een gezellig stadje, met leuke restaurantjes langs de Don. Maar slechts weinig Belgen zullen het geweten hebben. Want de WK-sfeer die we vorige week in Kaliningrad proefden, is hier ver te zoeken. Er lopen hier meer Colombianen rond dan Belgen en Japanners samen. En Colombia speelt niet eens in Rostov.