Bart De Wever reageert op uithaal Peumans: “Jan heeft mensen beschadigd, dat geeft een belabberde indruk”

Tijdens een persconferentie over de Antwerpse financiële toestand heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever gereageerd op de uithaal van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) . “Jan heeft mensen beschadigd en dat geeft een belabberde indruk”, aldus De Wever.

LEES OOK. Parlementsvoorzitter Jan Peumans haalt zwaar uit naar Theo Francken: “Niet de juiste man om de N-VA te leiden”

De Wever verwijst daarmee naar de woorden van Peumans over staatssecretaris Theo Francken (”niet de geknipte man om de partij te leiden”) en staatssecretaris Zuhal Demir (”moet zich een beetje bescheiden opstellen”).

Volgens De Wever heeft Peumans recht op een mening, “net zoals alle andere 40.000 leden”. “Maar die kritiek uit je intern, niet in de media, die geen vrienden zijn van de partij.”

“Intern wordt er wel vaker stevig gediscussieerd, wij hebben een stevige basisdemocratie”, zegt hij. “Mijn indruk is wel dat de analyse van Jan niet breed gedragen wordt bij het partijbestuur of de basis.”

Net als Francken zondag verwijst De Wever naar de “interne broedertwisten” van de ter zielen gegane Volksunie. “Als we één wijze les moeten trekken uit de Volksunie, is het dat je die opmerkingen beter intern doet en beter intern of onder vier ogen uitpraat”, zei Francken daarover.

De Wever kondigt bovendien aan dat hij binnenkort een gesprek zal hebben met Peumans. Over zijn toekomst als parlementsvoorzitter wil hij niets kwijt.