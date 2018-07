Bezorgde ouders dreigen burgemeester voor de rechtbank te dagen omdat minderjarigen alcohol drinken tijdens WK-match op groot scherm

Ingelmunster - De burgemeester van Ingelmunster heeft maandagochtend een anonieme brief ontvangen van enkele bezorgde ouders. De briefschrijvers vinden dat minderjarigen veel te gemakkelijk alcohol kunnen kopen tijdens WK-matchen op groot scherm in Ingelmunster. Ze eisen dat de gemeente maatregelen treft en dreigen zelfs met gerechtelijke stappen.

“Maandag is een anonieme brief toegekomen op het gemeentehuis”, zegt burgemeester Kurt Windels aan Het Nieuwsblad. “En daarin zeggen bepaalde mensen dat minderjarigen veel te makkelijk aan alcohol zijn geraakt tijdens de WK-matchen op ons groot scherm. Het zal wel zo zijn dat er wel eens minderjarige een pintje gedronken heeft, ik ga dat niet ontkennen, dat gebeurt overal. Maar we afficheren nu al op de schermen voor de match en in de cafés dat het verboden is om alcohol te kopen als je minderjarig bent.”

De burgemeester wil de bezorgdheden van de briefschrijvers niet minimaliseren. “Na elke match vergaderen we samen met de politie, de cafébazen en ander veiligheidspersoneel. En we zijn tot de vaststelling gekomen dat we daar extra op moeten toezien. We gaan ook nog extra affiches ophangen in de standjes rond het scherm zelf.” Maar vooral de toon van de brief deed de burgemeester de wenkbrauwen fronsen. “Ik vind dit wat jammer omdat het één groot feest is. Ik hoop vooral dat het feest mag blijven, als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, moet dat lukken. Ouders van minderjarige kinderen weten dat dit een publiek evenement is, waar gedronken wordt. Het is dus een gedeelde verantwoordelijkheid, van de gemeente, van de ouders en van ons allen.”