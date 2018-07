Belgisch gerecht verijdelt aanslag bij Parijs: Iraans koppel uit Wilrijk opgepakt met materiaal om bom te maken

Wilrijk / Sint-Pieters-Woluwe - De Belgische politie heeft afgelopen zaterdag een Iraans koppel uit Wilrijk opgepakt in Sint-Pieters-Woluwe. Een belangrijke arrestatie, want in de wagen van de twee werden een ontstekingsmechanisme en materiaal om een bom te maken aangetroffen. Ze hadden plannen om een aanslag te plegen in Frankrijk, meldt het federaal parket.

De arrestatie gebeurde zaterdag in de Brusselse wijk Stokkel. De 38-jarige Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. (33), allebei van Iraanse origine maar met de Belgische nationaliteit, werden onderschept met de auto waarmee ze naar Frankrijk zouden trekken.

De twee worden ervan verdacht dat ze zaterdag een bomaanslag wilden plegen in het Franse Villepinte, bij Parijs, waar een conferentie gehouden werd door het MEK. Die Iraanse oppositiepartij is omstreden, want ze werd in in 1981 buiten de wet gesteld door de Iraanse regering. Er waren zaterdag ongeveer 25.000 personen aanwezig.

Bom

Bij de doorzoeking van de Mercedes van het koppel vond de politie ongeveer 500 gram TATP en een ontstekingsmechanisme voor een bom in een kleine toilettas. Daarmee wilden ze vermoedelijk de aanslag plegen door zelf een bom te maken. De springstof werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht door ontmijningsdienst DOVO.

Foto: ISOPIX

Nog in het onderzoek naar de twee werden huiszoekingen uitgevoerd in Wilrijk, Boom, Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut. “Over de resultaten van deze huiszoekingen kan voorlopig niets medegedeeld worden”, aldus het parket.

In Frankrijk werd een vermoedelijke medeplichtige, Merhad A. (55) van zijn vrijheid beroofd. Twee andere personen werden in Frankrijk na verhoor vrijgelaten.

Foto: ISOPIX

In Duitsland werd eveneens een Iraanse contactpersoon van het koppel, Assadollah A. (46), aangehouden. Het gaat om een Iraans diplomaat bij de Oostenrijkse ambassade in Wenen.

Geen dreiging voor België

“Het federaal parket wenst te benadrukken dat uit de voorlopige stand van het onderzoek blijkt dat er op geen enkel moment een rechtstreekse dreiging naar België was”, klinkt het bij het parket.

Premier Charles Michel bedankt op Twitter de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die hebben geholpen om de mogelijke aanslag te verijdelen. Michel looft hun “uitstekende werk” in Stokkel. “Eens te meer heeft de goede samenwerking tussen Europese partners vruchten afgeworpen”, aldus de eerste minister.

Merci à nos services de renseignement et de sécurité pour leur magnifique travail à #Stockel.



Ils ont contribué à déjouer un attentat qui serait commis en France.



Une fois de plus la bonne collaboration entre pays partenaires européens porte ses fruits! — Charles Michel (@CharlesMichel) 2 juli 2018

Foto: ISOPIX