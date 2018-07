Slecht nieuws voor Uruguay: geblesseerde Cavani moet rusten: “Ik heb pijn”

Uruguay is zijn voorbereiding op de kwartfinale tegen Frankrijk (vrijdag 16u) begonnen zonder de geblesseerde Edinson Cavani. De spits van Paris Saint-Germain ontbrak maandag op de eerste training na de 2-1 zege tegen Portugal in de achtste finales. In die wedstrijd moest Cavani vroegtijdig naar de kant met last aan de kuit. Maandag wordt hij onderzocht door de medische staf.