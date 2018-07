Waar is de ISIS-propaganda over het “idyllische leven in het kalifaat” naartoe?

Een ISIS-militant die juichend en met een vlag zwaaiend door de straten loopt. Een beeld dat we in het verleden vaak te zien krijgen, maar nu erg zeldzaam is geworden. Foto: REUTERS

Spelende kindjes, het rustige leventje in Raqqa, juichende militanten… In het verleden pakte Islamitische Staat (ISIS) vaak uit met “idyllische” plaatjes uit het kalifaat. Nu de terreurorganisatie steeds meer teruggedrongen wordt, maken die beelden plaats voor een heel ander soort propaganda, zo meldt de Europese politiedienst Europol in de jaarlijkse terreurmonitor.

Raqqa, Mosoel, Damascus… Het waren ooit allemaal bolwerken van Islamitische Staat, maar geleidelijk aan heeft de terreurorganisatie ze allemaal opnieuw uit handen moeten geven. De troepen van de Syrische president Bashar al-Assad en de Russen enerzijds en de internationale coalitie onder leiding van de VS anderzijds zijn erin geslaagd om ISIS uit de meeste steden te verdrijven. Het ooit zo grote kalifaat omvat nu nog slechts enkele enclaves in Syrië en Irak.

ISIS wordt nu al een tijdlang in de verdediging gedreven, en dat laat zich nu ook merken in één van hun meest efficiënte strijdmiddelen: propaganda. Ofwel: de manier waarop ze wereldwijd strijders proberen te ronselen. “Zeker in de tweede helft van 2017 zagen we dat de boodschappen van ISIS minder werden, zowel in hoeveelheid als in kwaliteit”, staat te lezen in de jaarlijkse terrorismemonitor van Europol.

Foto: © World History Archive

De toon is veranderd

Het is niet zo dat de propagandamachine stilgevallen is. De toon van de boodschappen is gewoon veranderd. Het is al een tijdje geleden dat ISIS nog eens een beeld heeft verspreid van juichende soldaten, van het idyllische leven van hun militanten…

“Ze proberen het begrip overwinning een andere definitie te geven”, luidt het. “Het gaat niet zozeer meer om grondgebied, maar om het doorstaan van beproevingen. Het verhaal van wij tegen zij. Iedereen tegen ISIS.”

Foto: BELGAIMAGE

“Nu het échte kalifaat niet meer bestaat, wordt het virtuele luik nog belangrijker”, aldus de Europol-bevelhebber aan het hoofd van het team dat de propaganda bestrijdt. Daarom was het zo’n klap voor de terreurorganisatie toen Europol erin slaagde om enkele webservers van Amaq (het voornaamste propagandakanaal van ISIS, dat de meeste aanslagen wereldwijd opeiste) uit te schakelen. “Daardoor moeten ze platforms gebruiken waar ze zelf minder controle over hebben. Het doel is om het hen zo moeilijk mogelijk te maken.”

In dat kader is er ook een samenwerking opgestart met sociaalnetwerksites als Facebook en Twitter. Daardoor is het nu veel moeilijker voor ISIS-militanten om hun foto’s en video’s te verspreiden. “Dat gebeurt onder meer nog wel via Telegram (een applicatie voor gecodeerde berichten, nvdr.), maar zo hebben ze veel minder bereik.”