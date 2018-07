Vrouw veroordeeld voor uitstrooien van assen overleden man bij hondenhok

Hasselt / Maaseik - De voormalige partner van een overleden Maaseikenaar strooide de assen van de man uit bij de hondenhokken aan haar woning. De rechtbank van Hasselt heeft de vrouw veroordeeld tot een boete van 1.500 euro en morele schadevergoedingen aan de broer en moeder van de man.

Op basis van een overtreding op het Vlaams decreet inzake begraafplaatsen dienden de broer en moeder van de Maaseikenaar een klacht met burgerlijke partijstelling in. Volgens het decreet uit 2004 beslissen de feitelijke partner en de nabestaanden in eerste graad wat er na de crematie met de overledene moet gebeuren.

De man overleed in februari 2014 plots in het bed van zijn nieuwe vriendin in Eindhoven. Met zijn voormalige partner bleek hij enkel nog een zakelijke relatie te hebben, want de twee hadden samen een bedrijf opgericht. Gezien er nog geen einde aan hun samenlevingscontract was gemaakt, bleef zij de erfgenaam, maar ook daarover loopt een zaak voor de burgerlijke rechtbank.

De twee partijen organiseerden zelfs allebei een begrafenis in crematorium De Tesch in Hasselt. Hoewel afgesproken was dat beide partijen elk de helft van de assen zouden meekrijgen, nam de voormalige partner alle assen mee. Die strooide ze nadien uit aan de hondenhokken aan haar woning. De vrouw claimde dat ze de assen uitstrooide in de tuin zoals de man gewild zou hebben, maar daarover bestaat geen schriftelijke verklaring.

De Hasseltse rechtbank veroordeelde de voormalige partner tot een boete van 1.500 euro - met uitstel voor 750 euro - en een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen. Daarnaast moet ze 200 euro aan het Slachtofferfonds betalen en zowel aan de broer als aan de moeder een morele schadevergoeding van 1.250 euro betalen.