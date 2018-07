N-VA: “Neem sociale woning af van gevangenen”

Voorlopig kunnen gedetineerden die veroordeeld zijn tot een lange celstraf hun sociale woning niet verliezen. De N-VA wil daar verandering in brengen. “Dat die panden maanden, soms zelfs jaren leegstaan is een absurde situatie”, aldus Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx. “Zeker als je weet dat er op dit moment 100.000 wachtenden zijn op een sociale woning.”

Een huurder die voor jaren achter de tralies verdwijnt, verliest op dit moment niet automatisch zijn sociale woning. De gevangene kan spontaan zijn huur opzeggen, maar zou net zo goed kunnen besluiten zijn pand te behouden en illegaal verder te verhuren. Huisvesters kunnen zulke praktijken niet voorkomen, want die weten niet eens dat hun huurders opgesloten zitten: de federale SIDIS-databank meldt hen dat pas na de vrijlating.

“Gevangen die een langdurige celstraf uitzitten, moeten plaats maken voor mensen die echt nood hebben aan een sociale woning”, aldus Hendrickx, die samen met Kamerlid Sophie De Wit aan een wetsvoorstel werkt. “Na de zomer gaan we het indienen.”

“Federale regering werkt tegen”

“De Vlaamse regering wil het sociaal huurcontract met een langdurig gedetineerde opzegbaar maken op basis van de Wooncode, uiteraard rekening houdend met diens gezinssituatie”, zegt De Wit. “Helaas bepaalt de federale wetgeving dat zelfs wie jaren in de cel zit, beschouwd moet worden als tijdelijk afwezig, waardoor opzegging dus onmogelijk is. Die lacune in de wet willen we aanpakken. We gaan nu nakijken op welke manier we dat kunnen doen, op welke manier we die woningen kunnen vrijstellen.”

Maar wat dan als de gevangene weer vrijkomt? Als hij voordien geen gewoon appartement kon betalen, zal hij dat na zijn periode in de cel zeker niet kunnen? “Dat geldt uiteraard voor veel gedetineerden, niet alleen voor zij die een sociale woning hadden”, aldus De Wit. “Dat is een probleem, maar dan staan ze wel op gelijke voet met anderen. Trouwens: wie geen dak boven zijn hoofd heeft, wordt eerst geholpen.”

Of ze dan niet sneller opnieuw in de criminaliteit belanden, als ze hun woning kwijt zijn bij terugkeer? “Dat is niet de bedoeling. Een vrijgelatene moet een plan hebben om zijn leven weer op te bouwen. Waar hij of zij gaat wonen, is daar een deel van. Ook dat geldt voor alle gedetineerden. Is het dan beter dat al die woningen voor zo’n lange tijd vrijstaan?”