Vlaams Parlement schrapt vliegtuig voor korte verplaatsingen

Brussel - Het Vlaams Parlement gaat minder vliegen voor buitenlandse dienstreizen. Vanaf de volgende legislatuur (2019-2024) krijgt de trein de voorkeur op het vliegtuig wanneer een buitenlandse bestemming binnen de 500 kilometer ligt of binnen de zes uur over land te bereiken is. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement maandag beslist.

Het Vlaams Parlement maakt jaarlijks zowat 20 tot 30 buitenlandse reizen (werkbezoeken van commissies, deelname aan buitenlandse conferenties...). Bij de keuze voor het vervoermiddel werd in het verleden vooral gekeken naar de praktische kant zoals de kostprijs en de duur van de verplaatsing. Duurzaamheid telde niet expliciet als criterium. Maar toen een commissie met het vliegtuig naar het Franse Bordeaux wilde gaan (nota bene om er duurzame mobiliteit te bestuderen), laaide de discussie op.

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft nu - na een eerdere principiële beslissing - formeel beslist om voor relatief korte buitenlandse verplaatsingen niet langer het vliegtuig te nemen. Het Vlaamse halfrond neemt het systeem van de Nederlandse Tweede Kamer over.

Vanaf volgende legislatuur geldt volgende afspraak: “Er wordt niet met het vliegtuig gereisd als de bestemming op minder dan 500 kilometer ligt of de reis over land minder dan zes uur in beslag neemt, tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht”, zo staat te lezen in de beslissing die Belga kon inkijken.