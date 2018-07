Gedaan met kapotte schermen: Duitse student ontwerpt airbag voor smartphone

Je telefoon hoeft maar één keer op de grond te vallen of de kans is reëel dat er een barst in het scherm zit. De Duitse student Philipp Frenzel heeft nu hoogstwaarschijnlijk een einde gemaakt aan dat probleem. Hij heeft namelijk een soort airbag ontworpen voor je smartphone.

Hoesjes helpen al lang niet meer tegen barsten in het scherm van je telefoon. Maar deze mobiele airbag zou wel eens een oplossing kunnen zijn. Vier jaar heeft Frenzel er aan gewerkt, maar nu is het eindelijk af. De werking is vrij simpel. Wanneer de airbag een val detecteert, klappen de schokdempers open waardoor de telefoon wordt beschermd.