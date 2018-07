Nummerplaat onleesbaar: opgelet, de boete wordt een pak zwaarder

Wie nu door de politie betrapt wordt met een onleesbare nummerplaat, moet daar een boete van 58 euro voor betalen. Te weinig, vindt minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die de sancties gaat verdubbelen.

LEES OOK (+). Van bandenspanning tot snelheidscontroles: alles wat je moet weten voor je met de auto op vakantie vertrekt

Gewoon versleten of bewust onleesbaar gemaakt met modder of een “strategisch” geplaatste trekhaak om bijvoorbeeld flitsboetes te vermijden. Feit is dat er heel wat mensen rondrijden met een onleesbare nummerplaat. En dat mag niet. Momenteel staat daar een boete op van 58 euro, maar daar brengt mobiliteitsminister François Bellot dit jaar nog verandering in. Hij gaat de wet wijzigen en de boete verdubbelen, bevestigt zijn woordvoerder. Die zal dan 116 euro bedragen.