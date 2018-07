Stropers doden zes leeuwen in natuurpark: dieren verminkt zodat lichaamsdelen gebruikt kunnen worden voor voodoo

“Dit is zonder twijfel de triestigste dag van mijn leven.” Zo reageerde de eigenares van een natuurpark in Zuid-Afrika nadat ze had ontdekt dat stropers zes leeuwen hadden vermoord. De dieren - vier volwassen leeuwen en twee welpen - werden eerst vergiftigd en vervolgens verminkt: hun poten en koppen werden afgesneden, zodat de lichaamsdelen verkocht kunnen worden aan voodoobeoefenaars.

De stropers sloegen in de nacht van vrijdag op zaterdag toe in het Mystic Monkeys & Feathers Wildlife Park, ten noorden van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria. De twee witte leeuwen Aslem en Aiden - de favorietjes van de vele toeristen die het park bezochten - stierven een gruwelijke dood. Net als de bruine leeuw Sussie, leeuwin Jessie en twee welpjes. “Het was wreed, onmenselijk”, aldus parkeigenares Christa Saayman (55). “Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me voel. Ik ben zo triest. Dit is gewoon zo verschrikkelijk. Een zinloze en harteloze daad van mensen die ons zes mooie dieren ontnamen. Om deze prachtige leeuwen zo toegetakeld te zien, was gewoon een schande.”

Er is een klopjacht aan de gang op de daders. Beveiligingsfirma Hi-Risk Unit meent de verantwoordelijk “op het spoor” te zijn en bied ongeveer 17.000 euro voor een nuttige tip. “We werden ’s nachts rond 4.30 uur gewekt door een politiepatrouille die een groep verdachten aan het achtervolgen was”, aldus Saayman.

Een van de daders liet zijn rugzak vallen tijdens de vlucht en andere medewerkers van het park hebben de kleding geïdentificeerd van een collega die sinds de feiten verdwenen is. “Op dat moment wist ik nog niet wat er met de leeuwen gebeurd was. Het was pas toen de medewerker verantwoordelijk voor de leeuwen een luide kreet slaakte, rond 7 uur, dat we de overblijfselen van de dieren in hun verblijven aantroffen. Je kan je niet voorstellen hoe gruwelijk het was. Ik heb de medewerkers de lichamen laten verbranden. Het was de triestigste dag van mijn leven. Zonder twijfel.”

Toverdrankjes

Volgens de lokale politie brachten de daders de dieren om het leven door kippen vol vergif over de omheining van het park te gooien. “Geen enkele omheining werd doorgeknipt, het was dus zeker een inside job”, aldus de eigenares. “Gelukkig beschikt onze beveiligingsfirma al over een pak informatie.”

Volgens een traditionele genezer uit de buurt, gaan de daders de lichaamsdelen nu proberen te verkopen. “Leeuwenpoten en -koppen worden gebruikt voor zwarte magie, voor voodoo”, verklaarde de man. “Er worden toverdrankjes van gemaakt, drankjes die je beschermen tegen ziekte, je sterker of mannelijker maken.”