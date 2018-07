Leuven wil de door politie opgehaalde fietsen online gaan plaatsen

Leuven / Heverlee - Leuven wil in de toekomst fietsen die door de politie opgehaald werden omdat ze fout gestald waren, op een website plaatsen waar eigenaars kunnen zoeken op bepaalde kenmerken als merk, type, kleur en dergelijke om hun tweewieler terug te vinden. De stad laat hiervoor de nieuwe site www.verlorenofgevonden.be ontwerpen, naar het model van een gelijkaardige site die momenteel door het merendeel van de Nederlandse gemeenten wordt gebruikt.

Met dit initiatief wil Leuven er iets aan doen dat het aantal opgehaalde fietsen dat teruggeven wordt aan de eigenaar zeer laag is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen niet weten dat het de politie is die hun fiets opgehaald heeft en dat die op die manier ondertussen beland is in de gemeentelijke fietscentrale aan de Diestsesteenweg in Kessel-lo.

In het Vlaams Gewest bestaat al wel de website www.gevondenfietsen.be, maar deze wordt niet meer onderhouden door de provincie Antwerpen. Daarom gaat Leuven een beroep doen op een Nederlandse softwaretoepassing, waarbij de fiets wordt geregistreerd en gescand en vervolgens online getoond wordt op een website. In plaats van de eigenaars te leiden naar deze Nederlandse site, kiest Leuven ervoor een eigen site in te richten en heeft de stad het betrokken Nederlandse bedrijf opdracht gegeven om deze te ontwerpen.