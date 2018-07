Vrouw (84) zwaargewond na aanrijding met vluchtmisdrijf: fietser laat haar voor dood liggen

Knokke-Heist / Heist-aan-Zee - Een vrouw van 84 jaar is zondag rond 11.40 uur aangereden door een fietser op de Zeedijk van Knokke-Heist, zo meldt de federale politie. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, de fietser is na het ongeval gewoon verder gereden. Het parket van West-Vlaanderen is op zoek naar de man.

Het ongeval vond plaats op de Zeedijk, ter hoogte van het Van Bunnenplein. De vrouw werd door een fietser aangereden, kwam ten val en raakte zwaargewond. De man op de fiets reed gewoon verder.

De politie probeert nu de identiteit te achterhalen van de fietser en vraagt aan iedereen die meer info kan verstrekken over de precieze omstandigheden van het ongeval, om zich te melden. Ook aan de fietser zelf wordt gevraagd om zich te melden. Het gaat om een blanke man met gebruinde huid en is tussen de 60 en de 70 jaar. Hij is kalend en spreekt Nederlands.

Hebt u meer informatie over dit feit?Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300.