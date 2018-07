Brandgevaar neemt in heel Vlaanderen toe door droogte

Brussel - Na de provincie Vlaams-Brabant geldt nu ook in de provincies West- en Oost-Vlaanderen code geel voor brandgevaar door de aanhoudende droogte. In de Antwerpse Kempen en Limburg geldt sinds afgelopen weekend code rood. “We weten niet hoe de situatie verder zal evalueren, maar we hopen allemaal op regen”, zegt Griet Buyse van het Agentschap voor Natuur en Bos.

“De natuurgebieden beginnen droger te worden, waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam”, luidt de verklaring voor code geel op de website van het agentschap. Op veel plaatsen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant neigt de situatie naar code oranje, klinkt het. Dat zou echter een zeer grote inzet van brandweerpersoneel vereisen.

Vooral in open gebieden zoals duinen, heides en droge weilanden is het brandgevaar groot. In loofbossen is het frisser en zijn de planten nog groener, waardoor het risico op brand kleiner is. “Het is echt uitzonderlijk droog. Op veel plaatsen is het zo kurkdroog aan het worden dat we extra waakzaam moeten zijn”, zegt Buyse.

Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt om in die gebieden niet te roken en geen vuur te maken, wat sowieso niet mag. Ook vraagt men aan wandelaars om extra waakzaam te zijn en onraad te signaleren.

Voorlopig sluit het Agentschap voor Natuur en Bos geen natuurgebieden af voor het publiek, maar als dat nodig blijkt, kan die stap wel genomen worden, klinkt het. De gemeente Keerbergen, op de grens tussen Antwerpen en Vlaams-Brabant, sluit de heidegebieden Pommelsven en Kruisheide wel af voor het publiek. “Provincies en gemeenten kunnen uit veiligheidsoverwegingen, zoals brandgevaar, bepaalde gebieden afsluiten”, legt Buyse uit.

Een natuurgebied afsluiten is echter praktisch moeilijk uit te voeren en moeilijk te controleren, zegt Buyse. “Je kan de Kalmthoutse Heide niet zomaar afsluiten, je kan moeilijk overal een draadje plaatsen.” Wandelen is ook niet verboden en kan zelfs voor extra sociale controle zorgen, maar het agentschap raadt af om te diep een natuurgebied in te gaan.

Dinsdag staat een crisisoverleg in de provincie Limburg op de agenda, waarna eventueel bijkomende maatregelen genomen worden. Voorlopig zijn er in Vlaanderen nog geen branden in bos- en natuurgebieden geweest. Zondag brandde wel een veld van een landbouwer af in Kallo en er was een brandje in een militair domein in Houthalen-Helchteren dat door buurtbewoners gestopt werd door een zandwal te maken met een bulldozer.