Uitslaande brand vernielt schuur, beschadigt woning en zet ook weide in lichterlaaie

Leuven / Heverlee - Door een uitslaande brand is in de Jan Davidtsstraat een schuur helemaal vernield. Door de brand is ook de nabijgelegen woning van een vrouw tijdelijk onbewoonbaar.

De uitslaande brand werd rond 13.15 uur opgemerkt. In de schuur lagen hooi en allerlei ander materiaal opgeslagen, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De schuur is helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar kwaad opzet wordt uitgesloten.

De 80-jarige vrouw die in het huis naast de schuur woont, werd samen met haar 2 honden geëvacueerd. Omdat de woning door waterschade onbewoonbaar is, moet de vrouw een tijdelijk nieuw onderkomen zoeken.

Door een genster van de brand in de schuur, sloeg de brand ook over op de achtergelegen weide.

Maandagnamiddag waren er ook nog branden in Oud-Heverlee en Kortenberg, door de droogte. Doordat er op korte tijd vier branden in totaal waren, werden ook de korpsen van Aarschot en Diest opgeroepen om te helpen.