Waarom er straks meer Colombianen dan Belgen in de tribune zitten bij de Rode Duivels? Ze leggen het zelf uit

Schrik niet als u straks tijdens België - Japan plots “Colombia, Colombia, Colombia” door de boksen van uw televisietoestel hoort schallen, met het geluid van uw tv is niets mis. In de tribunes van de Rostov Arena zullen simpelweg meer Colombianen dan Belgen aanwezig zijn.

De reden? In België liep het niet bepaald storm voor tickets tegen Japan (slechts 300 stuks via de officiële fanclub 1895), terwijl de Colombianen wel massaal naar Rusland zijn afgezakt (lees meer). Met zijn 60,000 zijn de Colombianen op het WK, het vierde meeste van alle landen. En die konden nu eenmaal niet allemaal een ticket bemachtigen voor de achtste finale van Colombia tegen Engeland morgen in het Spartak Stadium van Moskou. En dus anticipeerden een aantal Colombianen op een tweede plaats van hun land in de groepsfase. Pech, Colombia werd eerste in Groep H en dus zitten veel Colombianen vanavond in de tribune voor België - Japan in plaats van België - Colombia. Maar dat laten ze niet aan hun hart komen, zoals blijkt uit de interviews voor onze camera.