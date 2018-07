U beslist beter ná Brazilië-Mexico wie u liefst wil terugzien in de kwartfinales

Met dit verschil dat we nu niet moeten/kunnen rekenen: het is alweer best plezant dat we nog voor we zelf aan de slag gaan tegen Japan al onze mogelijke volgende tegenstander zullen kennen. Brazilië of Mexico dus. Maar vooraleer u gaat kiezen: misschien eerst het duel eens goed bestuderen? Met enige voorkennis?

Worstelen we niet allemaal een beetje met een dubbel gevoel: we willen enerzijds liever Mexico als tegenstander in de kwartfinale, want toch “beduidend zwakker”? Volgens de bookmakers hebben ze tegen Brazilië nauwelijks 14 % kans om zich op 90 minuten te kwalificeren.

Anderzijds: wat lijkt het lékker, een confrontatie met al de pracht van de Goddelijke Kanaries. Eindelijk een krachtmeting met niet alleen een ‘groot land’ maar met het ‘allergrootste voetballand’, “de beste ploeg ter wereld”, vindt de Mexicaanse coach Osorio. Met dan ook meteen een groot risico op liquidatie, weg Belgische finaledroom.

Bekijk ze dus allebei maar grondig, om 16 uur, en met de nodige voorkennis. Dan kan u nog steeds om 18 uur beslissen of u blij moet zijn met Mexico… of met Brazilië.

Misschien heeft Mexico meer star quality dan we denken.

Op het WK in Brazilië hielden El Tri in de groepsfase al de Kanaries op 0-0, maar dat was alleen nog te danken aan hun defensieve sterkte. Doelman Ochoa speelde toen een wereldpartij. Intussen hebben ze offensief wel een stap vooruit gezet, is er nu bovenop topscorer aller tijden Chicharito ook het jonge toptalent Hirving Lozano (22). De flankaanvaller die altijd meteen op doel gaat, maakte er afgelopen seizoen voor PSV in de eredivisie ook al 17 (naast 11 assists) , scoorde ook twee keer tegen België (3-3) vorig jaar en was in de openingsmatch tegen Duitsland in Rusland ook al de killer van dienst, meteen het begin van het einde van de wereldkampioen.

Lozano in actie Foto: REUTERS

Hij hoort trouwens graag ‘killer’, zijn bijnaam is Chucky, naar de horrorpop, bij de jeugd joeg hij naar verluidt graag zijn ploegmaats de daver op het lijf. Dé twee sterren dus, met in hun schaduw ook nog het noeste verdedigende duo op het middenveld Guardado (Sevilla) – Herrera (Porto) en in het doel de niet altijd even secure maar soms wel spektakelrijke Ochoa: u zal merken dat Mexico meer blink heeft dan we vermoeden.

Misschien is Mexico gewoon ook sterker dan we vermoeden.

De confrontatie met Brazilië is de ultieme test. Want het is nog steeds niet duidelijk hoe sterk Mexico nu eigenlijk is. Alleen al hun WK-oefenmatchen tegen andere WK-gekwalificeerden: verloren tegen Denemarken (1/8ste finalist) en Kroatië (intussen kwartfinalist), gelijk tegen België (voorlopig nog 1/8ste finalist) en gewonnen van Polen en Ijsland, allebei uitgeschakeld in de groepsfase. Om dan in Rusland te winnen van Duitsland en Zuid-Korea om vervolgens hopeloos met 0-3 te verliezen van Zweden – en alleen dankzij de verrassende zege van Zuid-Korea door te glippen. Met steeds een wisselend elftal – Osorio past zich àltijd aan, startte in vijftig (!!!) interlands nooit twee keer na elkaar met dezelfde elf - – maar altijd in een defensief georganiseerde veldbezetting - de 4-3-3 of 4-2-3-1 evolueert makkelijk naar een 4-5-1. Ze kunnen bijzonder snel omschakelen, zo bleek ook.

“In voetbal kan je winnen door één keer te scoren en dan te verdedigen”, orakelt Osorio zonder gêne. Zo blijkt: tussen de match in Brussel in november en de laatste tegen Zweden, twee keer drie tegengoals, wonnen de Mexicanen élke match waarin ze scoorden. Vaak met 1-0. Het doet denken aan die andere Zuid-Amerikanen, Uruguay, ook defensief onverzettelijk, ook messen tussen de tanden, ooik twee sluipschutters. Mexico voetbalt maar zelden oogstrelend maar bewonder teamgeest, fysieke kracht en onverzettelijkheid en u gaat misschien toch weer denken: dan liever de Brazilianen voor de Rode Duivels die ook liever swingen dan hakken….

Osorio Foto: Photo News

Er is maar heel weinig ‘misschien’ aan Brazilië.

De “beste ploeg te wereld” kan ons alleen nog verrassen als pakweg de helft van de ploeg een slechte dag heeft. Maar verder: we kènnen de weergaloze bewegingen van Neymar. We wéten dat Marcelo de beste flankverdediger van de wereld is. We zijn al langer verzot van de voetjes van Coutinho. We zagen al eerder hoe de jonge spits Jesus onder Guardiola steeds completer wordt. We waren niet écht verbaasd toen Brazilië na de inbreng van flankaanvaller Costa (geblesseerd vandaag) tegen Costa Rica steeds meer begon te swingen. En uit de oefenmatchen leerden we dat ze met Casemiro en Paulinho op het middenveld nu ook defensief meer evenwicht hebben dan vier jaar geleden: geen enkele tegengoal tegen Engeland, Rusland, Kroatië, Duitsland en Oostenrijk… Aub. In Rusland bleef Brazilië wel even steken tegen Zwitserland (1-1), tegen Costa Rica (2-0) kwamen ze na de rust op toerental, tegen Servië (2-0) benaderden ze bij momenten alweer sambavoetbal. En toonde Neymar waarom híj misschien wel de ster van het WK wordt. Ga zitten en heel misschien ga je na affluiten bidden: misschien toch maar liever Mexico.