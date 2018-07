Vermiste jonge voetballers en hun coach na negen dagen levend teruggevonden in grot

De twaalf Thaise voetbaljongens en hun coach die al 9 dagen vermist waren in een grot, zijn levend teruggevonden. Dat meldt een regionale gouverneur in Thailand.

Twaalf Thaise tienerjongens en hun voetbalcoach gingen vorige week zaterdag na een training op verkenning in het grottencomplex van Tham Luang, in het noorden van het land. Ze keerden niet terug. Het complex is tien kilometer lang en staat erom bekend vaak te overstromen tijdens het regenseizoen. Dat is ook nu gebeurd. Reddingswerkers zetten sinds vorig weekend dag en nacht in de weer om de kinderen en hun trainer te bevrijden, tot voor kort zonder succes. Maar maandag kwam dan toch het verlossende nieuws: de tieners en hun trainer werden levend en wel teruggevonden. “Ze zijn veilig”, klonk het bij de gouverneur.

Thailand kreeg voor de reddingsactie ook internationale hulp : experts uit de Verenigde Staten, Australië, China en Japan hadden zich bij de 1.000 Thaïse reddingswerkers gevoegd. Ook een Belgische duiker hielp mee met de zoektocht.

De kinderen, tussen 11 en 16 jaar, en hun coach (25) hadden geen licht en hadden ook geen of weinig eten.

Reddingswerkers hoopten dat de jongens en hun coach zich in veiligheid hadden kunnen brengen voor onder andere de overstromingen in een van de grottenkamers. Dat lijkt nu ook gelukt te zijn.